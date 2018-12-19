Специалисты: известно, как злоумышленники воруют личные данные пользователей на Android

Специалисты нашли способ, благодаря которому с устройства на операционной системе Android можно украсть личные данные пользователя. Этому, как отмечается, способствовала SHAREit, бесплатная программа для передачи файлов между устройствами. Она позволила злоумышленникам использовать полученные данные в корыстных целях, неполадки были замечены сотрудниками организации Redforce. Эту информацию представители компании опубликовали в их блоге.

Известно, что хакеры использовали для достижения цели Wi-Fi-сети общего пользования, подключение к которой было необходимо для работы с программой. Затем они сканировали порты, которые были напрямую связаны с сервером приложения SHAREit. Вследствие этого всего абсолютно все файлы могли попасть в руки злоумышленников. Хотя неполадки были обнаружены еще год назад, представители SHAREit не торопились обнародовать данную информацию.

Также стоит отметить тот факт, что уже сейчас в сетях 5G найдены уязвимости. Как сообщают исследователи, недостаток заключается в том, что у злоумышленников появится возможность перехватывать телефонные звонки и отслеживать местоположение телефонного аппарата. Недостатки могут быть устранены, но на это необходимо время.

Кроме того, впервые за последние двадцать лет ранее действовавшую уязвимость WinRAR активировали. Данную информацию сообщили эксперты 360 Threat Intelligence Center. Известно, что мошенники рассылают письма, к которым прикрепляют вредоносные архивы. После проникновения и активации вируса у злоумышленников появляется удаленный доступ к устройству. Разработчики WinRAR устранили существовавшую проблему, а затем обновили программу, но потенциальная угроза и на данный момент времени существует.