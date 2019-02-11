В Уфе прошли испытания дронов, способных доставлять груз

Сегодня, 09:33 \\ Техника и технологии

Беспилотники смогут доставлять небольшие посылки оперативнее, чем курьеры.

Разработчики из Уфы успешно протестировали беспилотники, которые способны доставлять посылки по городу. Максимальный вес, который аппарат может взять на борт – 20 кг. Корпус и крепежи для дрона конструкторы изготовили самостоятельно при помощи 3D печати. В качестве материала для изготовления деталей был выбран биопластик, созданный на основе кукурузного крахмала.

Как пояснили создатели, преимущество доставки по воздуху перед обычной курьерской доставкой заключается в том, что в условиях плотного движения курьер способен перемешаться со скоростью 20-30 км/ч, а дрон способен развивать скорость до 50 км/ч. Беспилотник для доставки будет затрачивать всего 10-15 мину, при этом заряда его аккумулятора хватает ан 40 минут работы. Пробную доставку с весом 20 кг на расстояние 30 км аппарат башкирских разработчиков совершил успешно, при этом затратив на полет всего 10-15 минут.

Контроль полета дрона осуществляется дистанционно. Наблюдение за его полетом ведется через монитор компьютера, на который транслируется видео с камеры, установленной на борту аппарата. В качестве приспособления для управления создатели применили джойстики от игровой консоли.

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