В Уфе прошли испытания дронов, способных доставлять груз
Беспилотники смогут доставлять небольшие посылки оперативнее, чем курьеры.
Разработчики из Уфы успешно протестировали беспилотники, которые способны доставлять посылки по городу. Максимальный вес, который аппарат может взять на борт – 20 кг. Корпус и крепежи для дрона конструкторы изготовили самостоятельно при помощи 3D печати. В качестве материала для изготовления деталей был выбран биопластик, созданный на основе кукурузного крахмала.
Как пояснили создатели, преимущество доставки по воздуху перед обычной курьерской доставкой заключается в том, что в условиях плотного движения курьер способен перемешаться со скоростью 20-30 км/ч, а дрон способен развивать скорость до 50 км/ч. Беспилотник для доставки будет затрачивать всего 10-15 мину, при этом заряда его аккумулятора хватает ан 40 минут работы. Пробную доставку с весом 20 кг на расстояние 30 км аппарат башкирских разработчиков совершил успешно, при этом затратив на полет всего 10-15 минут.
Контроль полета дрона осуществляется дистанционно. Наблюдение за его полетом ведется через монитор компьютера, на который транслируется видео с камеры, установленной на борту аппарата. В качестве приспособления для управления создатели применили джойстики от игровой консоли.