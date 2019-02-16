"Xiaomi тоже хочет": компания выпускает смартфон с несколькими камерами

Китайская компания Xiaomi намерена выпустить смартфон, у которого будет несколько основных камер. Данная информация была сообщена генеральным директором стартапа Light, который сотрудничает на данный момент с корпорацией.

Известно, что в основе разработки лежит одновременное использование всех камер устройства, изображения с которых объединяются в единый кадр процессором устройства. Это необходимо для того, чтобы даже на бюджетных смартфонах сделать качество фотографий достаточно высоким. Но есть и плохие новости для любителей данной китайской компании.

Известно, что смартфон Xiaomi Redmi Note 7 провалил тест на прочность. Эксперимент над устройством провел видеоблогер JerryRigEverything. Несмотря на все заверения производителей относительно данного устройства, Redmi Note 7 показал не лучшие свои качества. Прочность экрана составила только 6 баллов по шкале Мооса. Средней силы давление руками аппарат выдержал, но дальше согнулась и металлическая рамка, и корпус, а также треснул дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Кроме того, в Сети появилась фотография СМАРТФОНА MEIZU 16S. На фотоснимке можно увидеть, что он очень похож на устройство Meizu 16, но имеет более тонкие боковые рамки. Вырезов, что интересно, у смартфона совершенно нет, а фронтальная камера находится в верхней части дисплея. Предположительно, что гаджет анонсируют в апреле.