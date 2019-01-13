"Вопреки ожиданиям": у смартфона OnePlus 7 не будет беспроводной зарядки

Сегодня, 11:39 \\ Техника и технологии

Смартфон OnePlus 7, выхода которого все с нетерпением ждут, все-таки не получит беспроводную зарядку. Об этом публично заявил исполнительный директор компании OnePlus во время одного из интервью.

Это связано с тем, что на данный момент проводная зарядка является одним из лучших решений в устройстве, так как имеет достаточную мощность. В качестве примера можно привести гаджет OnePlus 6T, всего за полтора часа батарея устройства может быть полностью заряжена.

Также стоит отметить тот факт, что в Сети совсем недавно появились характеристики данного смартфона. Подробности об устройстве были опубликованы SlashGear. По имеющимся сведениям, устройство получит экран на 6,5 дюймов с разрешением 2340 x 1080 пикселей, сканер отпечатка пальцев, а также мощный процессор Snapdragon 855 и основную камеру разрешением 48 мегапикселей. Презентацию ожидают в июне.

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Автор - Алевтина Сергеева
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