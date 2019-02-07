Израильский электрический авиалайнер поднимется в небо в этом году

Сегодня, 12:03 \\ Техника и технологии

Специалисты подошли к завершающей подготовке самолета к контрольным испытаниям в воздухе.

 Разработка израильской компании Eviation Aircraft готовится подняться в воздушное пространство во второй половине нынешнего года. Пассажирский самолет, работающий от трех электродвигателей, получил название Alice. Инженеры и авиаконструкторы анонсировали его презентацию на летнем авиасалоне во французском Ле-Бурже. К 2022 году руководство компании планирует поставить первые единицы электрических лайнеров заказчикам. Данная информация прозвучала в эфире телеканала CNBC.

Израильская разработка Alice, что на русский язык переводится как «Алиса», получила три двигателя, работающих на электрической энергии. Все моторы связаны с мощными винтами, которые обеспечат самолету подъемную силу. Несмотря на то, что техника будет снабжена достаточно емким аккумулятором, летать на Alice можно будет на средние региональные дистанции, не превышающие 560 километров. Самолет сможет поднять в воздух девять пассажиров и двух членов экипажа. Несколько дней назад к израильскому проекту присоединился немецкий гигант, компания Siemens.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приступили к испытаниям своего нового трехмоторного самолета с системой вертикального взлета и посадки.

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Автор - Антон Словацкий
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