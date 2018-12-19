«Наворовал у Apple»: Samsung выпустил «пародию» на iPhone

Анонсированная неделей ранее, юбилейная модель Samsung Galaxy S10 Plus, по мнению пользователей, является «пародией» на iPhone.

Противостояние Galaxy и Apple длится с тех пор, когда компании начали своё существование. По принципу приверженности к определённой модели люди поделились на два лагеря, каждый из которых утверждает, что именно «его» модель является наиболее высокотехнологичной. Из года в год они продолжают вести дискуссии по поводу того, какой производитель может дать больше своим покупателям.

20 февраля южнокорейская компания Samsung анонсировала дату выхода юбилейного флагмана – Samsung Galaxy S10 Plus. Любители «яблока» заявили, что компания попросту «наворовала» большую часть характеристик у Apple. «Жалкая пародия!», восклицают пользователи.

На это интернет-обыватели, предпочитающие Samsung, ответили, что разработчики Apple сами покупают у южнокорейской компании батареи и дисплей. В этом они правы, поскольку Apple действительно применяет панели, изготовленные компанией Samsung.

Среди несомненных достоинств инновации можно отметить высочайшую производительность и многозадачность, ёмкость батареи, которая значительно выросла за год, а также улучшение алгоритмов фото и видеосъёмки. К недочётам следует отнести высокую цену, недоступную для большинства россиян (примерно 77 тысяч рублей) и тихие комплектные наушники. Просмотреть все характеристики новой модели Galaxy вы можете на официальном сайте компании.

Напомним, что примерная дата выхода Galaxy S10 Plus в продажу – 8 март 2019 года (разве не повод порадовать любимых дам?).