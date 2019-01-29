Tappy Tech и Timex Group сообщили о партнерстве в токенизации наручных часов Timex Group

Сегодня, 21:18 \\ Техника и технологии

Компания Tappy Technologies (Tappy Tech или «Tappy»), гонконгский провайдер платежных функций для портативных и цифровых устройств, сообщила о заключении партнерского соглашения с Timex Group. Вместе партнеры намереваются совершить настоящий переворот в отрасли производства традиционных наручных часов. Компания Tappy, первый лицензированный поставщик носимой токенизированной электроники, предоставит производителям часов унифицированную платформу для цифровых и мобильных платежей, позволяющую превратить их продукты в сверхсовременные носители платежной информации. Сообщение о совместном проекте было сделано в ходе презентации продуктов Tappy на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

 

Решения Tappy Tech для токенизированных платежей способны превратить любые часы в защищенную кредитную или дебетовую карту, предоставляя пользователям дополнительные варианты осуществления оплаты. Безаккумуляторный чип можно встроить буквально в любой ремешок с последующей его токенизацией посредством универсального блока пассивной инициализации (Universal Passive Provisioning Unit (UPPU) от Tappy. Подобная технология открывает производителям классических часов доступ к активно развивающемуся рынку мобильных платежей, на котором в данный момент доминируют цифровые устройства нового поколения.

Генеральный директор Tappy Tech Уэйн Лян (Wayne Leung) прокомментировал: «Для нас большая честь представить разработанную в партнерстве с Timex платформу портативных токен-сервисов, адаптированную под двух крупнейших эмитентов банковских карт - Visa и Mastercard. Я уверен, что созданная Tappy платформа токенизации, а также наши запатентованные решения для аутентификации и инициализации способны совершить настоящую революцию в отрасли традиционных наручных часов. Высокотехнологичные алгоритмы не только гарантируют нашему решению способность безупречно функционировать без аккумуляторов, но и обеспечивают привлекательный внешний вид готовым изделиям, что так важно для наших партнеров в часовой индустрии».

 

Новый продукт также позволит ведущим отраслевым брендам сочетать последние веяния моды с новейшими технологическими тенденциями, предоставляя потребителям быстрые и удобные способы осуществления защищенных платежей. Благодаря этой разработке становится очевидно, что в будущем повседневная носимая электроника вполне способна заменить традиционные кредитные карты. 

Как отметил вице-президент подразделения перспективных продуктов Timex Group Брайан Пембертон (Brian Pemberton): «Наша компания всегда была пионером технологических инноваций в сфере наручных устройств, а решение Tappy для токенизации позволяет нам продавать изделия с платежной функцией во всех уголках земного шара. Центральным элементом нового решения является блок UPPU от Tappy, обеспечивающий возможность токенизации таких безаккумуляторных устройств, как классические наручные часы».

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Автор - Александр Фролов
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