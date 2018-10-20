На 3D принтере распечатали сердце

Распечатанное сердце пока что тестируется врачами, но в дальнейшем вполне сможет заменить настоящее.

Как объясняет доктор Марк Рейсман из Вашингтонского университета, это помогает ему и его коллегам «понять нюансы - как нюансы сердца, так и то, как анатомия в сердце связана с другими структурами». Хорошие новости для пациента, конечно, и гораздо более позитивное использование этой технологии, чем оружие, руководствами по созданию которого на 3D принтере нынче интернет изобилует.

В отличие от предыдущих попыток распечатать сердце, данное творение является анатомически наиболее точным и, по словам учёных, способно имитировать поведение настоящего. На данный момент сердце испытывают врачи, уже собираясь наладить его производство для обучения хирургов, но совсем скоро новый протез сможет полностью заменить биологическое сердце. Врачи не спешат внедрять новый протез в больнице по той причине, что хотят методом практики довести его до теоретического совершенства. Одним из методов станет обучение молодых и уже матёрых специалистов работать с новым протезом и проводить высокоточные операции по замене им биологического сердца.

«Рисковать нельзя, мы должны отладить систему и выяснить все возможные недочёты», - говорит доктор Рейсман. Практика является одним из лучших способов совершенствования навыка. И следуя этому, западные врачи придерживаются точки зрения, согласно которой никто не должен прекращать учиться. Данное сердце является прорывом, так как с ним хирургия переходит на совершенно новый уровень. Хирурги уже смогут практиковать операции на сердце у своих пациентов - не разрезая их, а используя технологию 3D-печати. Кардиохирургия - довольно серьёзное занятие – ошибки здесь недопустимы. Из-за этого самые опытные кардиохирурги пользуются большим спросом. Пациентам нужен хирург, который знает, что он делает.

Распечатанное на принтере сердце позволит не только отточить навыки по проведению операций на живом, но и по пересадке самого искусственного сердца.