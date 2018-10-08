Эксперты назвали 5 приложений для здоровья и оздоровления

Смартфоны могут быть не только гаджетом для общения и досуга, современные мобильные устройства также могут быть полезными для здоровья. Эксперты составили список из основных приложений, благодаря которым человек сможет улучшить свое самочувствие.

Многие люди забывают о своем здоровье или не успевают следить за своим организмом из-за нехватки времени. Эксперты назвали 5 приложений, которые не отберут много времени, но будут полезными для здоровья и оздоровления. Первым таким приложением является программа Calm. При помощи данного приложения человек сможет контролировать дыхательную систему и не забывать о перерывах на отдых. В программе есть специальные упражнения, которые помогут справиться со стрессом, повысить самооценку и даже повысить качество сна.

Приложение Keep Yoga состоит из списка простых асан. Также в программе есть советы и инструкции по занятиям йогой. Приложение может заменить поход к тренеру по йоге, если на это нет денег или времени. При помощи программы человек сможет заниматься, укрепляя свой организм и даже борясь с лишним весом.

В приложении Headspace пользователи сможет найти советы по медитации и спокойствию. Почти все руководства в нем являются бесплатными. Сервис Relax Melodies: Sleep Sounds поможет людям решить проблемы со сном. Как известно, сон играет большую роль в жизни человека и очень важен для здоровья. В данном приложении собраны приятные звуки и музыка, которая поможет лучше уснуть и не думать о негативе. Последнее приложение, которое эксперты назвали полезным для здоровья, называется Grow. В нем есть трекер привычек, который поможет достигать поставленной цели.