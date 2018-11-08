В Китае презентовали первую в мире виртуальную телеведущую

Ведущая будет вести программы на одном из китайских каналов.

В Китае состоялась дебютная демонстрация ведущей, чья внешность и голос были смоделированы при помощи цифровых технологий. Прообразом для создания виртуальной модели стала ведущая информационного агентства Синьхуа Цюй Мэн. Виртуальный диктор обладает ее внешностью и голосом. Ей присвоили имя Синь Сяомэн.

В демонстрационном ролике виртуальная ведущая представилась и сообщила, что она будет зачитывать новостные сообщения о предстоящих ежегодных парламентских сессиях в Пекине.

Синь Сяомэен стала детищем совместной работы ИА Синьхуа и крупного китайского интернет-поисковика Sogou. В ноябре прошлого года они уже представили публике двух виртуальных ведущих-мужчин, один из которых англоязычный, а второй разговаривает на национальном языке. Один из них был недавно видоизменен: теперь он ведет новостные выпуски стоя и наделен большим количеством жестов и эмоций. Разработчики Синб Сяомэн уверены, что ее внедрение поможет снизить затраты на телеэфиры, так как виртуальный ведущий не устает и способен работать круглосуточно.