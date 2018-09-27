Компания Oppo опровергла слухи о продолжении линейки Find X

Производитель последних китайских флагманов не собирается выпускать линейку Find Z.

Компания Oppo опровергла слухи о выпуске новой модели Find Z, несмотря на успешный прошлогодний старт Find X. Несколько недель назад появились слухи, что следующим флагманом серии Oppo станет Find Z, как продолжение линейки Find. Этот слух был опровергнут вице-президентом Oppo Шен Йиреном Брайаном.

Представитель компании заявил, что не предполагается никакого нового устройства линейки Find Z. Он подчеркнул для поклонников компании тот факт, что на прошлогодней конференции по анонсированию Find было заявлено, что анонсируемая линейка будет называться не Find, а Find X.

Стоит напомнить, что серия Find X была выпущена с большим успехом и стала настоящей флагманской серией компании. Слухи о выпуске следующего устройства под названием Find Z ходили с 2014 года. Однако, как стало понятно, компания после выхода Find X начала новую кампанию по производству именно этих моделей и переходить на производство несуществующей Find Z не собирается.

Многие предполагают, что, возможно, новой моделью линейки будет версия под названием Find X2. Китайская компания намекнула, что в этом году будет запущено устройство на основе системы Snapdragon 855, и, возможно, что это будет как раз таки модель Find X2. Однако точных сведений компания пока не предоставила.