Инженер-химик решил проблему отсутствия безопасного материала без фтора, пропускающего пар, но в то же время пригодного для непромокаемой одежды.

В Швейцарии для непромокаемой одежды создали дышащую мембрану. Разработка принадлежит инженеру и химику Марио Штуки. О создании такого материала Штуки додумался, когда готовил диссертацию в Высшей технической школе Цюриха о фильтрах, очищающих воду. Главная особенность дышащей мембраны – в ней отсутствует опасный для человека и природы фтор.

В результате работы у Марио Штуки получилась дышащая мембрана, которая пропускает влагу от кожи, однако препятствует проникновению влаги снаружи, например, во время дождя. Материал станет идеальным для непромокаемой верхней одежды.

Получить финансирование на свой проект Штуки сном, открыв стартап Dimpora. Получив от фонда Venture Kick 100 тыс. швейцарских франков, новоиспеченная компания начала тестирование. Штуки закупал ткань у других производителей, покрывал ее своей дышащей мембраной и отдавал спортсменам на испытание. Инженер-химик и бизнесмен надеется, что его инновационный материал станет общедоступным в конце 2019 года.

Специалисты предрекают инженеру из Швейцарии большой успех, поскольку рынок непроницаемой одежды не менялся с конца прошлого века.