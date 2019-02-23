"Ищет способ незаконно заработать": Facebook ворует данные пользователей, используя свое приложение для смартфонов

Приложение Facebook оказалось не таким безопасным, поскольку ворует личные данные пользователей из других приложений на смартфоне. Об этом сообщило издание Wall Street Journal, которое провело независимое расследование. Интересно, что в число этих данных могут входить такие как информация о весе, кровяном давлении и многом другом.

Интересен тот факт, что социальная сеть может собирать данные даже в том случае, если пользователь не зашел в свою учетную запись на устройстве. Конфиденциальная информация собирается и передается представителям американской корпорации, ее в дальнейшем используют для продвижения определенного рода рекламы. Такой маркетинговый ход: обладая более полными данными о пользователе, можно узнать его потребности, и предлагать соответствующие товары.

Результаты расследования вызвали возмущение губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, который приказал проверить данную информацию двум ведомствам. Это станет обязанностью Департамента финансовых услуг и Государственного департамента Нью-Йорка. Если наличие такой политики будет доказано, то социальную сеть ждут большие проблемы, компании может грозить миллиардный штраф.

Также стоит отметить тот факт, что в Сеть попала конфиденциальная переписка руководителей Facebook. Об этом сообщает издание The Guardian. Они появились на одном из англоязычных порталов, это были 60 страниц материалов по судебному процессу между Facebook и Six4Three. Известно, что в письмах они обсуждали сбои в работе с соцсети. Правда, подлинность документов пока что не подтвердилась.