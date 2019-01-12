Apple планирует выпуск своего автомобиля

Согласно новым слухам, авто будет выполнено в виде микроавтобуса.

Корпорация-гигант Apple в дальнейшем может расширить список выпускаемой ими техники, включив в него автотранспорт.

Ранее уже ходили слухи о том, что купертиновцы готовятся к выпуску модельного ряда авто под названием Apple Project Titan. Однако позже эти догадки затихли и появились новые предположения: корпорация планировала выпуск собственных дронов.

Новые инсайдерские данные гласят, что «яблочные» вновь взялись за разработку авто. Однако предполагается, что это будет не седан или хетчбэк, а микроавтобус. Эксперты уверены, что корпорация самостоятельно разработает не только корпус авто, но и все его комплектующие, включая сиденья, двигатели и аккумуляторы. Авто будет исполнено в виде электрокара.

Эксперты затрудняются ответить на вопрос о том, почему выбор корпорация пал именно на микроавтобус. Представители Apple на данный момент никак не прокомментировали возобновившиеся слухи.