Бюджетный смартфон Redmi 7 засветился в американской базе

В Сети засветились характеристики нового китайского смартфона Redmi 7. Информация появилась в базе данных Федеральной комиссии по связи США. По имеющимся на данный момент времени сведениям, габариты устройства составляют 157 x 76 мм.

Предполагается, что диагональ экрана Redmi 7 будет находиться у отметки 6,2 дюйма, а разрешение может повыситься до Full HD+. Правда, несмотря на всю информация, до сих пор остается неизвестным, на какой операционной системе будет работать бюджетный Redmi 7. Также у устройства имеются Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth, приемник GPS/ГЛОНАСС и многое другое. Правда, на схематическом изображении двойная камера обнаружена не была, что может говорить о низком качестве изображений, поскольку модель бюджетная.

Также стоит отметить тот факт, что китайская компания снизила цену на флагман Mi 8 Pro до 371 доллара. Модель была представлена в 2018 году. Информацию о падении цены подтвердил Лэй Цзюн, занимающий должность генерального директора компании Xiaomi. Данные сведения можно найти на странице в социальной сети Weibo.

Кроме того, китайская корпорация в честь выхода устройства Xiaomi Mi 9 выпустит особенную версию фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3. Правда, выпуск предполагается только на территории Китая. Смартфон же должен поступить в свободную продажу уже в конце февраля.