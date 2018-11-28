"Необычное решение": первым смартфоном с вырезом в углу стал Oxygen 68 XL

Компания Archos представила Oxygen 68 XL, первый в мире смартфон с необычным расположением выреза, он находится в верхнем углу устройства. Данную информацию сообщила пресс-служба компании.

Известно также, что диагональ дисплея равна 6,85 дюйма при разрешении 1352 х 640 пикселей. Объем оперативной памяти равен 3 ГБ, а флеш-память составляет 32 ГБ. Правда, камера смартфона не слишком хорошая, основная и фронтальная равны 8 МП, в соответствии с современными мерками это достаточно мало.

Но, несмотря на все другие показатели, есть то, что выделяет смартфон Oxygen 68 XL среди прочих, и это его огромный аккумулятор. Емкость батареи составляет 5000 мАч. Устройство работает на операционной системе Android 9.0 Pie. На задней панели смартфона дактилоскопический датчик. Известно, что в продажу устройство поступит в мае, а его стоимость будет равна 149 евро.

Также стоит отметить тот факт, что в скором времени публике будет представлен безрамочный смартфон Archos Diamond. Его стоимость, как известно, составит 299 евро. Примечательно, что сканер отпечатков пальцев встроен в экран, есть поддержка NFC и даже беспроводная зарядка. Ему достанется аккумулятор емкостью 3400 мАч.