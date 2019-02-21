ZTE презентует новый 5G смартфон на MWC 2019

После презентации на выставке гаджет поступит в продажу на китайском рынке.

С 25 по 28 февраялв Барселне пройдет выставка новинок цифровой техники под названием Mobile World Congress. В первый день мероприятия китайская фирма ZTE планирует представить публике новый смартфон, который будет поддерживать сети пятого поколения.

Ранее производитель заключил договор с мобильными операторами, в котором оговаривалось дальнейшее подключение смартфонов фирмы к сетям нового поколения. С момента договоренности прошло время и ZTE основательно подготовилась к выполнению обязательств.

Тизер фирмы не дает ответа на вопрос какое именно устройство будет презентовано. Есть лишь упоминание названия модельного ряда Axon. Однако до конца неизвестно внедрят ли 5G в модель этой серии или создадут другую марку. По предварительным данным, устройство будет обладать дисплеем с диагональю 6,4 дюймов и высоким разрешение, а также в нем будет установлена сдвоенная камера с модулями на 20 и 16 мегапикселей.