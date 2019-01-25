"Нашли первую недоработку": смартфон Galaxy Fold не такой идеальный, как казалось на первый взгляд

В новом складном смартфоне Galaxy Fold от корейской компании Samsung выявили первую недоработку. Это стало известно уже через три дня после официальной презентации долгожданного устройства.

А дело в том, что половинки складного экрана не прилегают одна к другой из-за петель на месте сгиба. И выглядит это, мягко говоря не эстетично, смартфон в складном виде образует форму треугольника. К тому же устройство Galaxy Fold получается довольно толстым по современным меркам, ширина части смартфона, в которой расположены скрепляющие петли, составляет около 10 миллиметров.

Кроме того, появились сведения, что гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold может доставить немало проблем американской корпорации Apple. А вся проблема заключается в том, что корейская компания предлагает привлекательный форм-фактор и качественный гибкий дисплей, и только она на данный момент времени может их производить. И если новинка Galaxy Fold станет популярна среди масс, то Apple не останется другого выхода как закупать еще больше дисплеев у Samsung.

Также стоит отметить тот факт, что в России открыт предзаказ на Galaxy S10. Об этом стало известно 21 февраля, данную информацию сообщили официальные представители. Примечательно, что количество заказов на новую модель возросло в 2-2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Официально же смартфоны на рынке появятся не раньше марта.