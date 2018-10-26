Nokia и MediaTek завершили тестирование модема Helio M70 5G

На протяжении нескольких лет компании трудились над этим совместным проектом.

И вот не так давно компании объявили, что они завершили работы и провели все необходимые тесты своего нового проекта, который назвали Nokia AirScale 5G. Станция соответствует стандарту 3GPP Rel-15 New Radio (NR). Это говорит о том, что технология будет совместима с любыми частотами и сетевыми архитектурами, которые есть на данный момент.

Nokia и MediaTek закончили тестировать свой модем Helio M70 5G, им удалось объединить базовые станции Helio M70 и Nokia AirScale 5G в одну. Это дарит пользователям возможность пользоваться высокоскоростным подключением, а также просматривать видео в качестве Ultra HD.

Производители новой базовой станции 5G могут гарантировать пользователям, что в нём собраны все преимущества и недостатки предыдущих поколений. Немаловажным фактом является то, что модем Helio M70 5G единственный чип, который работает и может быть совмещён с сетями от 2G до 5G.

Крупные производители не остаются в стороне от скоростей 5G. Например, Huawei уже скоро может начать использовать свой модемный чип Balong 5000. Но инсайдером пока остаётся Qualcomm со своими чипсетами X50 и Х55, которые дают скорость подключения до 7 Гбит/с.