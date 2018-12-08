«Технологическое отверстие»: «Дыра» в Samsung Galaxy S10 разделила мнения россиян

«Челочка стала родинкой», - считают женская часть пользователей.

На днях в Америки прошла презентация нового флагмана от компании Samsung Представители корейского производителя представили новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S10. Так, новый смартфон имеет более мощный процессор, необычный дизайн и самые максимальные характеристики, как минимум в максимальной версии предоставляется памяти 1 Тб и 12 Гб оперативной памяти, также есть слоты для microSD.

Отдельно были выделены дополнительные функции: беспроводная зарядка аксессуаров, мощные камеры, сенсорный экран и фронтальная камера.

При этом фронтальная камера и ее расположение на сенсорном экране заслуживает отдельного разговора. В результате такой установки на экране образовалась «черная дыра». Некоторые эксперты отмечаю необычность именно такого решения. По их словам, дыра напоминает челочку или слайдер, однако выполнена она в другом варианте.

При этом обычные пользователи негативно встретили, решение разработчиков по размещению камеры в таком варианте.

«Дырка в дисплее смартфона в 2019. И — инновации», - написал один из пользователей Сети. Другой назвала это нее дыркой, а технологическим отверстием.

При этом женская часть пользователей достаточно тепло встретила такое решение, и назвала дырку, родинкой.

«Теперь будут говорить не челка, а родинка», - написала повествовательница.

Отметим, что цена на новые флагманы сильно разнится. Самый дешевый смартфон этой линейки будет стоить от 56 тысяч, самым дорогим вариантом станет Samsung Galaxy S10+, в максимальной комплектации его цена составит - 124 990 рублей.

В продажу новые смартфоны поступят 8 марта.