Лайфхак для Apple: В новых iPhone обнаружена функция скрытого тачпада

Многие владельцы последних моделей iPhone даже не догадываются о скрытых возможностях своего смартфоне.

Пользователи «яблочного» смартфона обнаружили лайфхак для Apple. Оказывается, что в новых iPhone есть функция скрытого тачпада. Она доступна в моделях, которые поддерживают операционную систему iOS 12, т.е. модели 2018-2019 гг. Мобильный тачпад скрыт в клавиатуре смартфонов.

В зависимости от мобильного устройства, есть несколько способов получить к тачпаду доступ. На многих новых iPhone нужно просто нажать любую клавишу на клавиатуре, и пользователь увидит, что клавиатура стала пустой и появился курсор. На других моделях нужно удерживать клавишу пробела, чтобы получить доступ к этому режиму.

Стоит отметить, что данная функция доступна и на iPad. Помимо этой, есть и другие секретные особенности. Так, можно самостоятельно настраивать силу вибрации, блокировать рекламу в играх с помощью режима в полете и получить доступ к более сложным математическим функциям на калькуляторе, просто переключив свой телефон в горизонтальную ориентацию.



