Покупать товары AliExpress теперь можно через "ВКонтакте"

Популярная сеть "ВКонтакте" проводит интеграцию с площадкой электронной торговли AliExpress. Сообщается, что в ближайшее время пользователям будет доступен весь ассортимент, а оплатить покупку можно будет через VKPay.

Известно, что интеграция приурочена к запуску большой кампании, которая называется «положи спасибо в карман». Старт запланирован на конец февраля. Сообщается, что пока просмотреть товары и приобрести их можно по ссылкам. Однако сервис будут совершенствовать. По предварительным данным, с течением времени, в сети появятся карточки предварительного просмотра. В них будут отображаться характеристики и цена.

После перехода по ссылке будет открываться специальное приложение. AliExpress на платформе VKApps. Кроме того, пользователям не нужно будет вводить никаких дополнительных данных. Специалисты уверены, что активна аудитория маркета за счет предоставления возможности приобретать товары через «ВКонтакте» может довольно сильно возрасти примерно за год.

Alibaba, Mail.ru Group, "Мегафон" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о сотрудничестве еще в начале осени прошлого года. Теперь же они начали воплощать это взаимодействие в жизнь. Как указала директор по маркетингу «Яндекс.Маркет» Владислава Свириденко, число граждан, которые делают покупки через социальные сети, будет расти за счет аудитории самих площадок. Однако темпы роста напрямую зависят от того, насколько будут персонализироваться предложения с AliExpress, предупреждают эксперты.