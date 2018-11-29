Компания Hasbro представила обучающий меч джедая

Крупнейший производитель игрушек в мире поставил на рынок лазерный меч, который обучает различным приемам и техникам рыцарей-джедаев.

Рыцари-джедаи стали одними из самых популярных персонажей после выхода первого фильма из серии «Звездных войн». Даже те, кто никогда не смотрел творение Джорджа Лукаса, понимают, что у каждого джедая должен быть яркий лазерный меч, зеленого либо красного цвета. Гигант в производстве игрушек, корпорация Hasbro, сделала революцию в «уличных» сражениях маленьких поклонников «Звездных войн». Теперь, вместо палок и пластиковых мечей, юным джедаям предлагаются почти настоящие лазерные клинки.

Новая игрушка получила название Lightsaber Academy. Лазерный меч выдвигается из рукоятки, имитируя прием из фильма. Кроме того, игрушка синхронизируется со специальным приложением, которое будет обучать джедайским приемам. Игроку нужно будет повторять заданные движения, а система будет определять, правильно ли все выполнено, и где нужно попробовать еще раз. В приложение заложены техники различных персонажей «Звездных войн», включая Люка Скайуокера, Дарта Вейдера, Мастера Йоду, Рея, Кило Рена. Любой обладатель гаджета сможет со временем отработать все известные приемы из фильма. Стоить такая игрушка будет около 50 долларов.