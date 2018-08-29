LEGO выпустит первый конструктор с кладбищем дополненной реальности

Сегодня, 14:08 \\ Техника и технологии

Играя с таким конструктором, дети смогут «оживлять» персонажей и решать на своем смартфоне различные головоломки. Экспериментальная серия конструктора с дополненной реальностью получила название LEGO Hidden Side.

Компания LEGO выпустит первый конструктор с дополненной реальностью. Дети, играющие таким конструктором, смогут складывать из деталей мини-локации в реальном мире, а также решать различные головоломки в виртуальном.

В серии конструкторов LEGO Hidden Side используется технология, при помощи которой дети смогут погрузиться в мир дополненной реальности, используя для этого конструктор и свой смартфон. Возможности игры с таким набором компания уже показала на видео, которое было опубликовано на YouTube. Приложение для игры с конструктором в дополненной реальности будет бесплатным.

Для использования ребенку будет нужно навести камеру смартфона на построенное из деталей конструктора кладбище, после чего на экране появятся «ожившие» персонажи. По сюжету игры, два школьника занимаются исследованием паранормальных событий в городке Ньюбери.

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Автор - Анна Пушкина
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