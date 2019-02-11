В Китае появятся айфоны нового цвета

iPhone XS и XS max появятся специально для Китая уже этой весной.

Еще несколько лет назад всемирноизвестная компания Apple не предоставляла эксклюзива для какого-то отдельного рынка сбыта их продукции. В этом году компания решила удивить Китай новым дизайном своих смартфонов «China Red». Пока никто не дает гарантии, что данная модель не появится за пределами китайской страны, но по названию модели уже можно понять для кого создавался дизайн. Красные модели телефонов планируется презентовать в Азии уже в конце февраля.

Проблемы возникшие на рынке Китая заставили пересмотреть ценовую политику Apple. Появление эксклюзива в это время обусловлено выходами новых моделей Samsung, Huawei, Xiaomi.