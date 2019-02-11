В Китае появятся айфоны нового цвета

Сегодня, 07:47 \\ Техника и технологии

iPhone XS и XS max появятся специально для Китая уже этой весной.

 

Еще несколько лет назад всемирноизвестная компания Apple не предоставляла эксклюзива для какого-то отдельного рынка сбыта их продукции. В этом году компания решила удивить Китай новым дизайном своих смартфонов «China Red». Пока никто не дает гарантии, что данная модель не появится за пределами китайской страны, но по названию модели уже можно понять для кого создавался дизайн. Красные модели телефонов планируется презентовать в Азии уже в конце февраля.

Проблемы возникшие на рынке Китая заставили пересмотреть ценовую политику Apple. Появление эксклюзива в это время обусловлено выходами новых моделей Samsung, Huawei, Xiaomi.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В Сети появилась информация о том, сколько будет стоить Redmi X и какие у него будут характеристики

Через пару дней состоится анонс флагманского смартфона Redmi X, характеристики и цена которого накануе появились в Сети. Эти данные были раскрыты таким ресурсом как iGeekPhone.

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

"Самый мощный смартфон": в Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

В Сети появились первые фотоснимки долгожданного камерофона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition....

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

Microsoft неожиданно приступила к тестированию обновления Windows 10 для 2020 года

 Группа бета-тестеров программы Windows Insiders в рамках канала Skip Ahead получили...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ