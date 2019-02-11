Трое фанатов видеоигр стали владельцами настоящего клада среди компьютерных игр: они отдали более 100 тыс. долларов (100 500) за уникальную Super Mario Bros. 1985 года выпуска.

Коллекционеры купили редкий картридж Super Mario Bros. за 100 тыс. долларов, который был произведен в 198м году для NES, более известной российскому игроману как Dendy. Стоимость, казалось бы, безобидной игрушки в переводе на валюту России составляет 6,6 млн. рублей.

Редкий картридж Super Mario Bros смог уйти с молотка за такую небывалую стоимость по нескольким причинам. Во-первых, картридж так ни разу и не использовался по назначению – коробка запечатана. Во-вторых, на упаковке Super Mario Bros. присутствует официальное лого компании Nintendo. В-третьих, данный экземпляр картриджа Super Mario Bros. появился в продаже одним из первых как тестовый экземпляр. Он продавался только в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Чтобы оценить, насколько много денег отдали коллекционеры за редкий картридж Super Mario Bros., стоит знать, что, если бы он полностью состоял из золота (около 150 г), то все равно стоил бы в 15 раз меньше, чем те 100 тыс. долларов, которые за него заплачены.

Ранее на YouTube блогер из Японии опубликовал видео игры Super Mario Bros., которую он воплотил собственными руками на обычной тетради.