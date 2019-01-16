Компания Samsung представит новую модель флагмана среди планшетов

Планшет известной компании «засветился» на Geekbench.

Как и предполагалось ранее, компания Samsung работает над новым планшетом Galaxy SM-P205, возможные характеристики которого появились вчера на Geekbench, программе для тестирования производительности устройств. Согласно полученной информации, планшет работает на Sony Exynos 7885 с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Известно также, что операционной системой у нового планшета будет Android 9 Pie.

Устройство получило 1329 баллов в одноядерном и 4150 в многоядерном испытаниях на Geekbench. Для любителей новинок компании пока не понятно, откуда взялась буква «P» в номере модели. Это кодирование не соответствует ни одной из существующих серий планшетов Galaxy, что затрудняет понимание того, к какой именно серии относится новое устройство.

Поскольку разработка прошивки началась несколько месяцев назад, а планшет уже появился на сайтах демо-тестирования, то совсем скоро новая модель флагмана среди планшетов может быть представлена публике. Однако маловероятно, что устройство появится на конференциях Galaxy S10 Unpacked 2019 или на Mobile, где обычно демонстрируются последние разработки компании.