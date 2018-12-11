"Через месяц всё будет сломано": В Москве полицейские получат очки с распознаванием лиц

Сегодня, 14:42 \\ Техника и технологии

Пока что технология находится лишь в стадии разработки, однако с большой долей вероятности она все же будет служить стражам порядка и помогать бороться с преступностью.

 СМИ передают новость о новом оборудовании для полицейских, которое на данный момент для них разрабатывают специалисты организации NtechLab. В повседневности они занимаются искусственными нейронными сетями, а также машинным обучением. Согласно информации, которую передает источник, о новшестве больше рассказали в Департаменте информационных технологий мэрии Москвы.

 Представитель ведомства рассказал, что в планах есть проект создания специальных очков с распознаванием лиц. Однако он также отметил, что готового экземпляра пока нет, а значит и судить об итогах проекта слишком рано. Презентация продукта как одного из экспонатов выставки "Интерполитех" должна пройти в октябре следующего года.

Стоит отметить, что система распознавания лиц уже используется в Москве, она работает благодаря камерам наружного наблюдения. С помощью данной технологии накануне удалось обнаружить вора, который украл полотно "Ай Петри" Архипа Куинджи.

Между тем, в сети уже обсудили идею доверить сотрудникам органов дорогостоящие очки. "Техника в руках дикаря - куча металлолома, нашим ментам только технику доверять. Через месяц всё будет сломано, но зато сколько бабок пройдет через гос. типа, закупки...", - предполагают некоторые пользователи. Другие же и вовсе не верят, что полицейские в России когда-либо будут работать с помощью новейших технологий.

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Автор - Мартина Корф
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