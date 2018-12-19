"Самый мощный смартфон": в Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

В Сети появились первые фотоснимки долгожданного камерофона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition. Этот смартфон от китайского бренда, по данным официальных представителей компании, через неделю будет представлен публике.

Известно, что стоимость его равна 515 долларов. На изображениях премиальной версии смартфона можно видеть целых четыре модуля, расположенных вертикально в левой верхней части задней панели. Четвертый модуль может включать времяпролетную камеру (ToF). Источники делают акцент на том, что версия с прозрачной задней панелью будет стоить несколько дороже, а именно 740 долларов.

Также стоит отметить тот факт, что гаджет Xiaomi Mi 9 Explorer Edition лично протестировал вице-президент китайской компании, после чего рассказал о своих впечатлениях и своем опыте. По словам Вэн Чуаня, на рынке нет более мощных смартфонов. Анонс смартфона состоится 20 февраля. Разработчики интригуют будущих покупателей несколькими сюрпризами в Mi 9 Explorer Edition, но раскрывать их пока что не намерены. Правда, есть такие сведения, что устройство будет работать на Snapdragon 855, имея 10-12 гигабайтов оперативной памяти.

Кроме того, в Сети появились сведения относительно того, каким характеристиками будет обладать смартфон Redmi X, также появилась информация о его цене. Известно, что его стоимость составит где-то 222 доллара. Гаджен должен работать на новой однокристальной системе Snapdragon 712, эту систему китайская компания выпустила не так давно. Основная камера Redmi X будет тройной в с разрешениями на 48, 20 и 8 Мп.