В Сети появилась информация о том, сколько будет стоить Redmi X и какие у него будут характеристики

Через пару дней состоится анонс флагманского смартфона Redmi X, характеристики и цена которого накануе появились в Сети. Эти данные были раскрыты таким ресурсом как iGeekPhone.

Согласно имеющимся на данный момент времени сведениям, Redmi X основан на новой однокристальной системе Snapdragon 712, эту систему китайская компания выпустила около недели до этого. Основная камера, как известно, будет тройной, у нее будут датчики с разрешением на 48, 20 и 8 Мп, а вот фронтальная камера смартфона Redmi X сочетает датчики на 20 и 8 Мп. Также есть сведения, что диагональ гаджета составляет 6,6 дюйма, начальная цена флагмана равна 222 долларам.

Также стоит отметить тот факт, что были опубликованы официальные рендеры флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, который, как известно, представят уже 20 февраля. На опубликованных генеральным директором изображениях можно увидеть тройную основную камеру с 48-Мп модулем, 12 Мп модулем и модулем ToF. На данный момент времени гаджет славится аккумулятором мощностью 3500 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки.

Кроме того, китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с загнутым экраном. Права на патент были опубликованы нидерландским порталом LetsGoDigital. Примечательно, что данное устройство скорее всего лишено фронтальной камеры и каких бы то ни было боковых кнопок. Правда, сейчас речь идет только о патенте, а вот о реальном гаджете пока что ничего не сообщается.