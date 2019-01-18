Mozilla поможет Ubisoft разработать ИИ для поиска ошибок в программе

Издатель видеоигр Ubisoft сообщил, что Mozilla подключилась к работе над созданием «помощника» программиста Clever-Commit. Совместно с внутренним технологическим подразделением Ubisoft Technology Group компания усовершенствует уже имеющиеся наработки.

Clever-Commit – это технология, которая на основе прошлых ошибок и удач программиста может рассчитать, к какому результату приведёт изменение в коде. Впервые её представили в 2018 году в Монреале на конференции разработчиков. Пока что компания имеет только прототип, называющийся Commit-Assistant, который уже прошёл ряд тестов во время создания некоторых игр. Система также помогла разработчикам в работе над ААА-проектами. На данный момент технология способна спрогнозировать 6 из 10 ошибок, а также сокращает время их поиска на 20%. Таким образом, разработчики смогут тратить больше времени на саму игру, а не на поиск сбоев.

Привлечение к проекту компании Mozilla поможет расширить языковое разнообразие программы и сделать её эффективнее. В частности сотрудники Mozilla будут отвечать за интеграцию данных о языках программирования Rust, C++ и jаvascript. В будущем они смогут использовать Clever-Commit для усовершенствования браузера Firefox или иных программ. Представители Mozilla отмечают, что сотрудничество с Ubisoft благоприятно повлияет на процесс написания кода для браузера, к слову, издатель видеоигр также гордится совместным проектом и рад, что поможет улучшить функции Firefox. Обе компании добавили, что не будут публиковать открытый исходный код системы.

Ранее Ubisoft назвал официальную дату выпуска VR-шутера Space Junkies. Проект станет доступен для пользователей 26 марта 2019 года. Также ожидается, что Assassin's Creed 3 Remastered выйдет для игровой консоли Nintendo Switch.