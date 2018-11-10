Приложение TikTok набирает огромную популярность среди россиян

Сегодня, 13:23 \\ Техника и технологии

Разработанное китайцами приложение для быстрого обмена короткометражными видеороликами TikTok с каждым днем набирает все большую популярность. На территории России данный сервис занимает четвертое место, если смотреть по длительности использования.

Данная информация стала известна из отчета, который впервые за долгое время выпустила UBS Evidence Lab, был составлен список приложений и сайтов, где россияне проводят наибольшее количество времени. Оказалось, что первые строчки списка занимают такие мессенджеры как WhatsApp и Viber, а также сети «Вконтакте» и Instagram. Теперь же в этом списке, с недавних, кстати, пор, оказалось и приложение TikTok, оно необходимо для обмена короткими видео.

Напомним, что данный сервис был разработан китайской компанией ByteDance в 2016 году. По имеющимся на данный момент времени сведениям, число пользователей TikTok во всем мире превышает 500 миллионов человек. Пользователь приложения в среднем проводит около 13 минут в сутки.

Также стоит отметить тот факт, что каждый третий подросток проводит в online-режиме около восьми часов в день. Это связано с тем, что они практически не имеют запретов и ограничений для выхода в интернет, ведь следуют примеру своих родителей. А каждый пятый родитель проводит онлайн более четырех часов.

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Автор - Алевтина Сергеева
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