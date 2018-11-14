Проблемный Google Pixel оказался успешным среди пользователей

Сегодня, 17:10 \\ Техника и технологии

Аналитики Strategy Analytics изучили американский рынок смартфонов и пришли к выводу, что мобильное устройство от Google является самым быстрорастущим.

Эксперты отмечают, что Google Pixel самым большим показателем роста продаж в годовом выражении среди всех других устройств. Других данных относительно успехов этого смартфона нет, пока компания представила только этот факт. Тем не менее, если оценивать успех смартфонов в глобальном плане, то лидирующие позиции по-прежнему удерживает техника от Apple. Вероятно, у Google не получается обогнать конкурента, поскольку компания не входит в пятёрку лидеров рейтинга IDC.

Многие пользователи Google Pixel часто жаловались на проблемы со смартфоном. Так, владельцы устройства сообщали о проблемном корпусе, который пищал и кликал, странных звуках. Жалобы поступали и на последнюю модель Pixel 3. По словам пользователей, у них начали пропадать сообщения, происходили сбои в работе камеры, а иногда телефон и вовсе отказывался звонить. Тем не менее, по словам экспертов, смартфон от Google является достойным конкурентом Apple, поскольку отличается мощным аккумулятором и хорошей камерой.

Стоит отметить, что изначальная цена на Google Pixel составляла 800 долларов. Но затем Google решила сделать подарок и объявила щедрые скидки на свои смартфоны, размер которых составил примерно 150 долларов.

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Автор - Елена Андреева
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