В Финляндии выпустили экологический картон для упаковки пищи

Компания Metsa Board из Финляндии представила эко-картон Pro FSB EB1, который изготовлен на основе чистой целлюлозы с безопасной барьерной плёнкой и подойдёт для производства пищевой упаковки.

Марьо Халонен, вице-президент компании в области коммуникаций, отмечает, что преимущественно экологический картон будет применяться в сфере фастфуда, а также на рынке пищевой продукции. В компании считают, что со временем эта область расширяется, а потому необходимо вносить в неё определённые экономические изменения. Нужны такие решения, которые будут направлены на внесения корректив, позволяющих перерабатывать продукцию для повторного применения. Кроме того, важно найти безопасную замену таким материалам, как пластик.

Также представители фирмы добавляют, что экологический картон обладает глиняным покрытием, благодаря которому он подходит для применения и в печати.

Созданный ими материал представляет собой альтернативу картону с покрытием из фольги и обеспечивает жиронепроницаемость. В его составе отсутствуют фторсодержащие химикаты и оптические отбеливатели, а сертификация по PEFC и FSC означает, что картон подходит для прямого контакта с едой и полностью перерабатывается. Тем не менее, картон не подойдёт для жидкостей. При этом производство такого материала дороже, чем обычного картона, но Халонен отмечает, что сэкономить можно, причём без ущерба для безопасности.

Борьбу небезопасным для природы материалам объявила и компания Samsung Electronics. Начиная с 2019 года, Samsung будет использовать исключительно бумажные и другие экологические материалы вместо пластика.