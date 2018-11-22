Кроссовки от компании Google будут измерять вес

Сегодня, 06:11 \\ Техника и технологии

Всемирноизвестная корпорация собирается выпустить кроссовки с отслеживанием веса.

 

В планах у компании Google разработать кроссовки нового поколения, которые будут не только удобными, но и весьма практичными – они будут показывать ваш вес. Обувь будет оснащена специальными датчиками, которые с точностью определяют массу вашего тела. Эти кроссовки могут синхронизироваться с вашими гаджетами. Если вы наберете вес, то вам сразу придет уведомление на смартфон, кроме этого кроссовки смогут фиксировать потерю веса.

Главная задача этого изобретения предотвратить ожирение человека, который может по каким-то причинам не заметить набора веса.

Google заявили, что разработка чудо-обуви начнется в ближайшее время.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В Сети был опубликован рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения

Каждому известно, что любой гаджет имеет определенный уровень излучения, но для разных смартфонов он разный. Эксперты выяснили, какие смартфоны являются самыми опасными по уровню излучения.

«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже...

За читы для GTA V их создатель теперь обязан выплатить студии 150 тысяч долларов

 Суд постановил, что компания Take-Two Interactive, которой принадлежит Rockstar Games,...

«Наш замок торчит, как сосиска»: Лиза Галкина развеселила фанатов своей детской непосредственностью

 Фанаты опубликовали «нарезку» с забавными моментами, которые случались с детьми Максима...

Надувной дрон отправится разведывать Марс

 Дрон изготовлен из УФ-чувствительного волокна и при весе всего в 5кг сможет летать на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ