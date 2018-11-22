Кроссовки от компании Google будут измерять вес

Всемирноизвестная корпорация собирается выпустить кроссовки с отслеживанием веса.

В планах у компании Google разработать кроссовки нового поколения, которые будут не только удобными, но и весьма практичными – они будут показывать ваш вес. Обувь будет оснащена специальными датчиками, которые с точностью определяют массу вашего тела. Эти кроссовки могут синхронизироваться с вашими гаджетами. Если вы наберете вес, то вам сразу придет уведомление на смартфон, кроме этого кроссовки смогут фиксировать потерю веса.

Главная задача этого изобретения предотвратить ожирение человека, который может по каким-то причинам не заметить набора веса.

Google заявили, что разработка чудо-обуви начнется в ближайшее время.