Владельцы iPhone XS и XS Max пожаловались на трещины в камере

Сегодня, 13:40 \\ Техника и технологии

По словам пользователей Сети, которые делятся впечатлениями от «яблочных» смартфонов на форуме Apple, в моделях XS и XS Max есть существенная проблема. Якобы, у данных смартфонов появляются трещины в камере, а производитель отказывается устранять проблему и называет это случаем, не включенным в гарантийный пакет.

Владельцы iPhone XS и XS Max начали массово обсуждать проблемы с данными смартфонами. Пользователи пожаловались на трещины в камере и выразили свое недовольство из-за того, что компания Apple не хочет оплачивать ремонт и устранять трещины по гарантии. В корпорации заявили, что данная проблема не является гарантийным случаем, поэтому ремонт должны оплачивать владельцы.

По данным, на форуме Apple уже собралось более 600 владельцев вышеуказанных моделей iPhone, которые нашли на защитном стекле камеры своих гаджетов трещины. По словам комментаторов, их смартфоны не падали и не могли быть повреждены из-за их вины. Якобы, трещины на iPhone появились «сами по себе».

Также нашелся пользователь, который заявил, что модуль камеры на его iPhone XS Max отошел во время того, как смартфон просто лежал на столе. По словам комментатора, он услышал треск, а потом увидел, что в его смартфоне «вылезла» камера. Ранее он замечал, что внутри модуля была грязь. Владелец смартфона не мог сделать хорошие фото своим iPhone XS Max из-за черного пятна, но гаджет он не ронял, поэтому в этом его вины нет.

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Автор - Анна Пушкина
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