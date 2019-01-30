«Умные» светофоры из Японии решат проблему пробок в крупных городах России

С проблемой пробок на российских дорогах помогут справиться «умные» светофоры из Японии. Световые регулировщики, оснащенные современными технологиями, появятся в 24 крупных городах России. Об этом пишет «РИА Новости».

В Воронеже была успешно протестирована система «умных» светофоров японского производства компании Kyosan Electric Mfg. Co.,Ltd. Анализ данных показал, что благодаря этому нововведению уровень пробок в городе сократился на 20%.

В прошлом году система светофором с передовыми технологиями из Японии была установлена на 10 перекрестках Воронежа, которые страдали от загруженности транспортного траффика. «Умные» устройства самостоятельно регулируют длительность сигналов светофора в зависимости от интенсивности движения и загруженности дорог. Данные собираются с помощью специальных сенсоров. Затем они обрабатываются, и система регулирует траффик таким образом, чтобы транспорт не образовывал пробки.

Ясухико Хомма, менеджер японской компании, которая представила «умные» светофоры на российских дорогах, заявил, что организация планирует внедрить систему не только в Воронеже, но и в других крупных городах России, чтобы решить проблему пробок.

Специалисты из Японии отмечают, что «умные» светофоры не только помогут избавиться от пробок, сократив время ожидания зеленого сигнала на перекрестке, но и станут полезным инструментом в решении экологических проблем, так как снизится уровень вредных выхлопов.