Apple наращивает усилия по разработке нового чипа, вместо предложенных Qualcomm и Intel

В последнем отчёте утверждается, что компания собирается избавиться от нужды покупать процессоры у других производителей.

Уже не первый месяц ходит слух о том, что в Apple задумываются над собственным дизайном чипов, после того как было установлено, что компания нанимает дизайнеров микросхем на домашней базе Qualcomm в Сан-Диего. В списках вакансий требовался «опыт в основных беспроводных протоколах, таких как LTE, Bluetooth и 5G». В последующем отчёте приводился более конкретный список вакансий - для «архитектора сотовых модемных систем» - с указанием источника в компании, подтверждающего, что проект по созданию чипов является активным. Сегодня Reuters сообщает, что руководитель производства чипов в Apple Джонни Сроуджи сейчас возглавляет проект, а команда инженеров интегрирована в более широкое подразделение оборудования.

Apple Inc переместила свои усилия по разработке модемных микросхем в свою собственную группу аппаратных технологий из своего подразделения по цепочке поставок, сообщили Reuters двое инсайдеров, по мнению которых данное действие - признак того, что техническая компания планирует разработать ключевой компонент своих iPhone, перестав после нескольких лет покупать его у сторонних поставщиков. Инасайдеры также сообщают, что в январе старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям взял на себя руководство компанией по разработке модема. Организационный ход ранее не сообщался.

Reuters отмечает, что реализация проекта по созданию радиочипов Apple может занять несколько лет, в то время как компания все еще зависит от Qualcomm или Intel. Учитывая растущую борьбу с первым, Intel, скорее всего, выиграет будущие заказы, пока собственный чип Apple не будет готов.