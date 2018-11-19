Boeing и Aerion приступили к созданию гиперзвукового авиалайнера

Сегодня, 12:54 \\ Техника и технологии

Многие известные авиастроительные концерны занимаются разработкой сверхзвуковых пассажирских самолетов, которые планируется начать эксплуатировать менее, чем через десять лет.

 Известный американский авиастроительный гигант Boeing присоединился к работе компании Aerion по созданию гиперзвукового пассажирского самолета AS2. Концерн поможет коллегам инвестициями, предоставит своих специалистов и окажет помощь в конструировании будущего авиалайнера. К 2023 году запланированы первые испытания, для которых создадут уменьшенную копию AS2. Данная информация опубликована на страницах издания Aviation Week.

Компания Aerion составила план работ, согласно которому, в 2020 году будет готов чертеж будущего самолета. Защита проекта назначена на 2022 год. Спустя 1,5 года после защиты, в небо должен подняться первый AS2. Если сверхзвуковой авиалайнер получит сертификат в 2025 году, то в 2026 он начнет выполнять первые пассажирские перевозки. С 2028 по 2035 год Aerion планирует выпускать по 36 единиц техники ежегодно. Инженеры сообщают, что AS2 будет поднимать на борту 12 пассажиров. Чтобы не нарушать закон, запрещающий сверхзвуковые перелеты над населенными точками планеты, авиалайнер будет сбавлять скорость над сушей и разгоняться над водой.

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Автор - Антон Словацкий
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