В Брюсселе фанаты футбола устроили массовые беспорядки из-за поражения своей команды

Нешуточные страсти разгорелись вчера в бельгийской столице. Фанаты, мягко говоря, болезненно отреагировали на проигрыш своей национальной сборной, и реши причинить физическую боль другим.

Вчера в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 состоялся матч между сборными Бельгии и Франции. Стоит отметить, что матч был важным, так как команда-победитель попадает в финал и получает возможность стать обладателем кубка победителей. Матч закончился поражением бельгийской команды. Франция разгромила соперников, забив всего один гол. Бельгийские поклонники футбола, которые не смогли приехать в Россию, смотрели матч на одной из центральных площадей Брюсселя, где установлен большой экран. После неудачи игроков, болельщики пришли в ярость: начали опрокидывать мебель в местном кафе, устроили массовую драку между собой. Прибывшие на место беспорядков сотрудники полиции не могли около часа успокоить разъярённую толпу. В результате сопротивления фанатов ранения получила женщина-полицейский. Из-за происшествия в городе некоторое время не мог ходить общественный транспорт.

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