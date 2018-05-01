Россияне рассказали за кого болеют на ЧМ-2018

Эксперты российской исследовательской организации провели опрос и выяснили, за чью сборную (после вылета российской) будут болеть россияне.

Согласно данным исследования, лидером среди фанатов России стала сборная Франции. Около 21% верят, что именно французские игроки займут первое место на международном чемпионате. Сборная отлично сыграла все матчи турнира, многие эксперты признают профессионализм французской команды. Отмечают и хорошую работу главного тренера Дидье Дешама. В своё время Дешам был капитаном сборной Франции, и приводил свою команду к победе на Чемпионате мира десятилетней давности.

Вторым претендентом на победу российские болельщики считают Англию. На третье место народ поставил Хорватию. А меньше всего россияне верят в Бельгию. Хотя накануне тренер сборной России заявил, что после вылета из турнира родной сборной, он будет болеть за сборную Бельгии, обосновав это хорошими отношениями с бельгийским тренером Роберто Мартинесом. Станислав Черчесов также прокомментировал путь сборной России на ЧМ-2018. Проигрыш сборной Уругвая главный тренер назвал «осечкой», и заявил, что команда специально не меняла тактику после двух предыдущих игр, чтобы не выдавать будущим соперникам (сборной Испании) новую стратегию игры.