Кит Пузырь из Анапы предсказал итоги матча Россия-Уругвай

Ранее кит Пузырь уже успел продемонстрировать свои способности перед тем, как в сборная России встретилась с командами Саудовской Аравии и Египта. Пока все предсказания Пузыря сбывались, болельщики надеются, что и это окажется верным.

Как известно, всегда перед важными матчами сборной России на животных-оракулах проверяют итоги матчей. Так, за победу России в игре с Уругваем уже высказались енот Нафаня, коза Забияка, олениха из зоопарка в Брянске, а также тигрица Юнона. Теперь же к их числу присоединился и кит Пузырь из дельфинария Анапы.

Так, тренер положил перед ним два мяча, на одном из которых красовался флаг России, а на другом - Уругвая. Немного понаблюдав за мячами, Пузырь все-таки пришел к выводу, что победа в сегодняшнем матче достанется сборной России, ведь кит принес тренеру мяч с триколором.

Отмечается, что ранее Пузырь уже предсказывал победу сборной России, ведь их матч со сборной Саудовской Аравии закончился со счетом 5:0, а с командой Египта - 3:1.