Лукас Сантос считает, что переход в ЦСКА стал бы важным шагом в его карьере

Полузащитник спортивного клуба в Рио-де-Жанейро «Васко да Гама» Лукас Сантос решил прокомментировать несостоявшуюся сделку с ЦСКА.

Согласно предварительной информации, ЦСКА был готов заплатить за 19-летнего хавбека 5 миллионов евро за 70% прав на игрока, однако именно недоговоренность клубов о сумме трансфера стала причиной несостоявшейся сделки.

В свою очередь Сантос рассказал о том, что переход в ЦСКА стал бы для него важнейшим шагом в карьере, однако он уже сообщил и том, что больше желает войти в историю, как футболист «Васко да Гамы».

Главная цель полузащитника – это возможность играть в футбол и заниматься своим любимым делом, а вопросы продления контракта, он доверяет руководству клуба и своим агентам, как он сказал: «Пусть обсудят все».

Лукас Сантос повторно обратил внимание на то, что если удастся договориться о продлении контракта, то он будет искренне рад остаться в своем клубе.