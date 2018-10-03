ЦСКА купит Лукаса Сантоса за 5 миллионов евро – СМИ

В сети появилась информация о том, что Фабиано Фара - агент полузащитника бразильского спортивного клуба «Сан-Паулу» Лукаса Сантоса, объявил, что российский футбольный клуб ЦСКА намерен как можно скорее приобрести его клиента. Было отмечено, что трансфер был уже согласован со стороны и бывшие армейцы готовы заплатить за 19-летнего хавбека 5 миллионов евро за 70% прав на игрока.

Со слов агента стало понятно, что контракт между Лукасом Сантосом и ЦСКА будет заключен в ближайшее время. Российский клуб поставил перед собой цель – использовать молодого футболиста в следующей лиге чемпионов. Именно по этой причине они хотят купить его как можно скорее, дабы было время для дальнейшей подготовки к турниру.

Внимание ЦСКА Сантос привлек своей игрой на молодежном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior. В то время игроку удалось забить пять голов в девяти матчах.

Также известно, что в контракте будет предусмотрен пункт, свидетельствующий о проценте, который «Васко» будет получать от следующего трансфера Лукаса Сантоса.

Московский футбольный клуб ЦСКА, который в прошлом являлся частью Центрального спортивного клуба Армии, на данный момент носит звание одного из самых старых и одновременно самых титулованных клубов, игравших на просторах постсоветской истории российского футбола. ЦСКА имеет звание: семикратного чемпиона СССР, пятикратного обладателя Кубка СССР, шестикратного чемпиона России, семикратного обладателя Кубка России и Суперкубка России. А также является первым российским клубом, который сумел выиграть европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.