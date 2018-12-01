Учёные: Глобальное потепление уже истребляло всё живое

Исследователи проводят параллель между текущим потеплением и произошедшим 252 миллиона лет назад.

Окаменелые криноиды, морские беспозвоночные, жившие в Пермский период, найдены в западной Австралии. Ученые говорят, что Великая вымирание, истребившее 96% всей жизни в океанах, была вызвана глобальным потеплением, которое лишило океаны кислорода.

Исследователям давно известны общие черты Пермско-триасового катаклизма. Незадолго до исчезновения вулканы в современной Сибири извергались с огромной. Извергаемые ими магма и лава производили огромное количество углекислого газа. Попав в атмосферу, газ вырабатывает тепло. Исследователи подсчитали, что поверхность океана прогрелась примерно на 18 градусов. Некоторые исследователи утверждают, что одна только высокая температура убила много видов. Труднее определить, сколько наземных видов исчезло, но потери были примерно сопоставимы. Учёные так бьют тревогу, поскольку похожая ситуация происходит и сегодня.

Напоминаем, что ранее уже сообщалось об угрозе гибели Большого барьерного рифа от повышения температуры буквально на три градуса по Цельсию. Однако, если человечество и дальше продолжит совершать загрязнять окружающую среду, то к 2300 году мы поднимем температуру мирового океана в среднем на 17 градусов. Иными словами, за 400 лет мы добьёмся последствий катаклизма, который длился несколько тысяч лет.