Большой барьерный риф находится на грани смерти

Экологи пытаются спасти экосистему, паникуя от одной только гипотетической вероятности гибели кораллов.

Ранее уже сообщалось о проблемах со здоровьем у Большого барьерного рифа. Ранее считалось, что основная причина кроется в загрязнении воды. Однако недавно учёным из Австралийского бюро метеорологии стало известно, что злейшим врагом кораллов является именно глобальное потепление.

Кораллы особенны тем, что живут в симбиозе с водорослями, создавая уникальную подводную экосистему, которая, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на многих морских обитателей. По мнению профессора морской биологии и главного защитника кораллов Терри Хьюза такая ситуация возникла из-за резких колебаний температуры в экваториальной части Тихого океана, получивших название Эль-Ниньо (исп. El Niño – малыш). Будучи крайне чувствительными к перепадам температур, кораллы могут начать массово вымирать от повышения температуры в 1,5 градуса по Цельсию, а от повышения в 2 градуса их может и вовсе не стать. Большой барьерный риф был чудом спасён в 2016 году, а чудом этим стал мимо прошедший циклон, который понизил температуру воды на 3 градуса.

Но профессор Хьюз отмечает, что за лето 2017 года риф резко сменил свою цветовую гамму с ярких оттенков красного, оранжевого и др. на призрачно-бледные тона. Это уже негативно сказывается на морской живности, домом для которой является крупнейший на планете и единственный в своём роде коралловый риф. Гибель кораллов повлечёт за собой массовое вымирание представителей морской фауны и флоры.

На данный момент Хьюз, заручившись поддержкой правительства Австралии, пытается разработать способ поддержания стабильной и оптимальной температуры для рифа, однако прогнозы всё ещё остаются неутешительными.