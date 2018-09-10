Следы теплолюбивых растений обнаружены в Арктике

Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН нашли на острове Сардах в Арктике отпечатки растений, предпочитающих расти в тёплой местности. Передаёт пресс-служба института.

Чёткие следы листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии возрастом около 23-11,6 млн. лет были обнаружены в ходе исследования в дельте реки Лена за Полярным кругом. Как говорится в сообщении, исследование в Арктике проводилось с целью изучения неогеновых и четвертичных пород. В более ранних отложениях растения до сих пор не находили, только в тех, которые были сформированы 65-55 млн. лет назад. Как отметила сотрудник ИНГГ СО РАН Ирина Хазина, это действительно редкая находка, поскольку ранее учёным не удавалось обнаружить отпечатки подобной растительности в регионе. Найденные следы позволят получить больше информации о климате древней Арктики.

Леонид Хазин, научный сотрудник института, сообщил, что, определив возраст пород и поняв, почему подобные растения были распространены в столь высоких широтах, учёные смогут создать новое видение древнего климата и его изменений. Кроме того, он отметил, что считается, что в те времена материки были близки по своему положению к современным.

Учёные и дальше продолжат изучать отпечатки, извлекут пыльцу, споры, что позволит точнее определить их возраст.

Ранее уникальные останки динозавра были найдены в Австралии. Палеонтологи отметили, что науке данный вид до сих пор не был известен.