В Австралии нашли останки неизвестного динозавра

В месторождении Нового Южного Уэльса недавно обнаружили опалы, которые хранили в себе больше тайн, чем ранее казалось. Найденные там драгоценные камни оказались ничем иным как окаменелыми останками неизвестного динозавра.

На необычную форму опалов при огранке наткнулся коллекционер драгоценных камней Майк Побена, который тут же передал находку учёным из Университета Новой Англии. Специалисты выяснили, что это не просто камни, а останки динозавра, который относится к неизвестному для науки виду. В честь месторождения Уи-Уорра и коллекционера Побена существо назвали Weewarrasaurus pobeni.

Полученный фрагмент – нижняя челюсть существа, однако сохранившиеся зубы позволяют получить достаточно информации о нём. Учёные выяснили, что динозавр жил примерно 100 млн. лет назад, когда на территории Австралии росло много растительности. По размеру существо походило на современную собаку среднего роста. Палеонтолог Фил Белл установил, что динозавр относился к отряду орнитоподов, питался растительностью, ходил на двух лапах и имел близкие родственные связи с игуанодонами. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

Открытие новых видов динозавров позволяет экспертам узнать больше о разнообразии существ в разных частях мира. В настоящий момент Белл совместно с коллегами работает над описанием других опализированных останков.

Ранее исследователи нашли на территории ЮАР гигантского динозавра, вес которого достигал примерно 12 тонн, что достаточно много для этих существ.