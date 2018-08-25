Неправильная орбита спутников позволила ученым подтвердить Общую теорию относительности

При помощи атомных часов они расчитали смещение времени возле Земли в 5,4 раза точнее. Сразу два исследования по этому поводу опубликовало издание Physical Review Letters.

Общая теория относительности гласит, что на течение времени действует гравитация. Так под влиянием сильного объекта часы идут медленнее, а в слабых полях - ускоряются. Ученые называют этот феномен красным гравитационным смещением. В 1976 году его измерили при помощи аппарата Gravity Probe A.

А в 2014 году на околоземную орбиту неправильно запустили два спутника для системы навигации Galileo. "Милена" и "Дореза" успешно стартовали с космодрома Куру во Франции. Однако из-за ошибки носители "Фрегат" не смогли поднять их на высоту в 23,2 тысячи километров. Вместо расчетной круглой орбиты спутники получили вытянутую. Несмотря, на корректировку курса, они остались непригодными для навигации. В настоящий момент "Милена" и "Дореза" то приближаются к планете на 14 километров, то отдаляются на 26.

Спустя год французские ученые нашли способ использовать атомные часы, установленные на борту спутников. Пакоме Дальва и его коллеги придумали метод, позволяющий подтвердить ОТО. Он основан на сборе данных об изменениях работы часов за долгий период, учитывая гравитационное воздействие других объектов, солнечный ветер, колебания магнитного поля и прочие факторы. По расчетам физиков, с каждым годом ошибка будет уменьшаться и стремиться к показателям ОТО. За три года точность увеличилась в 5,4 раза по сравнению с результатами Gravity Probe A.

Стоиот отметить, что параллельно вопросом занималась немецкая команда во главе со Свеном Херманном. Они воспользовались другим методом, учитывающим изменения частоты сигнала атомных часов. Их показатель получился в 4 раза точнее.