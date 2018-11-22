ВОЗ собирается решить судьбу генной модификации людей

Сегодня, 18:44 \\ Наука

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена экспериментами над редактированием генома человека. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейсус предупредил учёных о серьезных последствиях подобных опытов.

«Редактирование генома может повлечь непреднамеренные последствия, это неизведанное поле, и ее нужно воспринимать всерьез», — сказал Гебрейсус. Он также сообщил, что ВОЗ собирается созвать экспертов для обсуждения вопроса ГМ-людей. В ходе заседания они оценят этический и общественный аспекты проблемы, возможное влияние на организм человека, а также меры безопасности, которых генетикам следует придерживаться прежде, чем проводить хоть какие-то действия с геномом. Кроме того, эксперты решат, имеет ли право искусственное изменение генома на существование.

Глава ВОЗ отметил, что эксперты «очень аккуратно» будут заниматься исследованием повестки дня.

Широкое обсуждение вопроса о ГМ-людях началось после обнародования эксперимента китайского генетика Хе Цзянькуя. Учёный заявил, что с помощью метода редактирования генома CRISPR он смог изменить ДНК двух девочек-близнецов. В результате на свет родились первые дети с исправленной ДНК. Отмечается, что Цзянькуй сделал это, чтобы сделать их организм устойчивым к ВИЧ. Правительство Китая не оценило эксперимент и запретило генетику продолжать работу.

Ранее появилась информация, что китайский учёный пропал, и никто не знает, где он сейчас находится.

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Автор - Елена Андреева
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